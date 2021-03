Chord dan Lirik Lagu Kenangan Terindah MP3 Samsons Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Kenangan Terindah dinyanyikan Samsons.

Simak juga, lirik lagu Kenangan Terindah dan video Kenangan Terindah.

Dengarkan, lagu Kenangan Terindah MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Kenangan Terindah

Berikut, lirik Kenangan Terindah serta chord Kenangan Terindah dalam Samsons MP3.

Intro:

C Am F C

Verse:

C

Aku yang lemah tanpamu

Am

Aku yang rentan karena

F C

Cinta yang telah hilang darimu yang mampu menyanjungku

C

Selama mata terbuka

Am

Sampai jantung tak berdetak

F C

Selama itupun aku mampu untuk mengenangmu

Dm Am

Darimu...Kutemukan hidupku

Dm Am

Bagiku...Kaulah cinta sejati

F D G F Em G

Uuuuuuu.....uuuuu....uuuuuu

Chorus:

C G

Bila yang tertulis untukku

Am Em

Adalah yang terbaik untukmu

F C

Kan kujadikan kau kenangan

Dm G

Yang terindah dalam hidupku

C G

Namun takkan mudah bagiku

Am Em

Meninggalkan jejak hidupku

F C

Yang tlah terukir abadi

Dm G

Sebagai kenangan yang terindah

Instrumental:

Am G C

Am G F

F#m G G#m

Am G F G

Ooooo...ooooo...ooooo