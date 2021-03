Chord dan Lirik Lagu Tetap di Sini MP3 Tri Suaka Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tetap di Sini dinyanyikan Tri Suaka.

Simak juga, lirik lagu Tetap di Sini dan video Tetap di Sini.

Dengarkan, lagu Tetap di Sini MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Tetap di Sini

Berikut, lirik Tetap di Sini serta chord Tetap di Sini dalam Tri Suaka MP3.

Capo fret 6

Intro : Am..Em..F..C G

Am..Em..F..G..

Am Em

kau belahan jiwaku

F C G

penerang gelapku..

Am Em

kau pelipur laraku

F C G

di saat.. ku terjatuh..

Am Em

kau tak pernah mengeluh

F C G

di saat ku terpu..ruk

Am Em

dan kau slalu tegar

F G

menjalani hidup ini..