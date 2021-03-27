Chord Gitar
Chord dan Lirik Lagu Sabda Rindu MP3 Lyodra Ginting Dilengkapi Video YouTube
Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Sabda Rindu MP3 yang dinyanyikan Lyodra Ginting
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Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video Sabda Rindu dinyanyikan Lyodra Ginting
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sabda Rindu dinyanyikan Lyodra Ginting.
Simak juga, lirik lagu Sabda Rindu dan video Sabda Rindu.
Dengarkan, lagu Sabda Rindu MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Berikut, lirik Sabda Rindu serta chord Sabda Rindu dalam Lyodra Ginting MP3.
Dm
malam-malam tak berbintang
Am
jadi terang menantikanmu
Dm
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Virginia Swastika
Sumber: Tribun Lampung