Ngoprek Bareng HPCI Chapter Lampung Mengupas Tuntas All New Honda PCX160

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tunas Honda Lampung melakukan Live Streaming di Instagram dengan Program NGOPREK (Ngobrol Online Seputar Komunitas) bersama Komunitas Honda PCX Club Indonesia Chapter Lampung (HPCI), Tunas Honda Lampung bersama HPCI mengupas tuntas Product All New Honda PCX160 dengan berbincang secara virtual bersama Ketua Komunitas HPCI yaitu Bro Fadel & Bro Albert. Sabtu (27/03/2021)

Dari bincang-bincang yang di bahas oleh komunitas HPCI Chapter Lampung Honda PCX160 memiliki dimensi yang lebih besar dan kerangka yang lebih ringan dan nyaman serta aman ketika dikendarai, memiliki performance baik, suspensi nyaman yang dapat meredam getaran, lampu LED, dan HSTC (Honda Selectebel Traction Control) wajar jika motor ini dapat sebutan Matic Besar .

Rusli Mantaring selaku Manager Promotion Tunas Honda Lampung mengungkapkan Bincang Online ini dengan Program NGOPREK (Ngobrol Online Seputar Komunitas) memberikan informasi lebih terkait All New Honda PCX160 kepada masyarakat dari sisi Komunitas Honda PCX Club Indonesia Chapter Lampung, “Program Ngobrol Online Bareng Komunitas yang disiarkan di Instagram @hondaloverlampung bertujuan memberikan informasi yang lebih terkait All New Honda PCX160 kepada masyarakat Lampung dari sisi Komunitas Honda” Tuturnya.



Saat ini member Komunitas Honda PCX Club Indonesia Chapter Lampung beranggotakan 75 orang dan membuka kesempatan bagi para pengguna motor PCX lainnya untuk bergabung di komunitas tersebut terlebih yang sudah menggunakan motor terbaru PCX 160,”Untuk para pengguna motor PCX 150 ataupun PCX 160 yang ingin bergabung di komunitas HPCI tentunya kami akan menyambut dengan baik sekali karena target kami semakin banyak anggota maka akan semakin baik organisasi ini, untuk bergabung caranya gampang sekali cukup kunjungi bio instagram @hpci_lampung” ujar Bro Albert selaku Divisi Anggota HPCI Lampung.(*)