Chord dan Lirik Lagu Apa Lagi MP3 Prilly Latuconsina feat Andi Rianto Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Apa Lagi dinyanyikan Prilly Latuconsina feat Andi Rianto.

Simak juga, lirik lagu Apa Lagi dan video Apa Lagi.

Dengarkan, lagu Apa Lagi MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Apa Lagi

Berikut, lirik Apa Lagi serta chord Apa Lagi dalam Prilly Latuconsina feat Andi Rianto MP3.

Intro : C C# Cm A# G# Fm G

C Am F C - G

Awalnya ku rasa yakin, bisa buat mu mencinta

C Am F G

Jadi sosok yang sempurna, ku usahakan untukmu

Am Dm

Namun tak ada yang kau lihat

F G

Tetap ialah yang selalu kau ingat