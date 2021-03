Jadwal Liga Inggris, Pertandingan Pertama Pekan ke-30, Sabtu (3/4/2021)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Jadwal Liga Inggris musim ini telah memasuki pekan ke-30.

Adapun pertandingan pertama pekan ke-30 Liga Inggris akan dimulai pada Sabtu 3 April 2021.

Duel antara Chelsea vs West Brom akan menjadi partai pembuka pekan ke-30 Liga Inggris musim ini.

Dilansir dari Pos-Kupang.com, duel antara Chelsea vs West Brom kemungkinan akan tayang via Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV.

Di sisi lain, momentum apik di duel Leicester City vs Manchester City coba tak disia-siakan Man United.

Pasalnya Manchester United di Jadwal Liga Inggris pekan ke-30 ini cuma menghadapi Brighton.

Ada juga laga Arsenal vs Liverpool dan Manchester United vs Brighton yang bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv namun belum tentu via Live Streaming Net TV.

Manchester City semakin dekat dengan gelar Premier League musim ini.

Lantas, kapan klub besutan Josep Guardiola itu bisa dinyatakan sebagai pemenangnya?

Dampak pandemi Covid-19 sangat terasa buat the Citizens.

