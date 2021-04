Chord dan Lirik Lagu Cinta Kita MP3 Teuku Wisnu feat Shireen Sungkar Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Cinta Kita dinyanyikan Teuku Wisnu feat Shireen Sungkar.

[intro]

.

Em Am

Inilah aku apa adanya

D G

Yang ingin membuatmu bahagia

D/F# B Em D

Maafkan bila ku tak sempurna

C B

Sesempurna cintaku padamu



C#m F#m

Ini cintaku apa adanya

B E

Yang ingin selalu di sampingmu

G# C#m B

Ku tahu semua tiada yg sempurna

A G#

Di bawah kolong langit ini



A B E

Jalan kita masih panjang

F#m G#

Ku ingin kau selalu di sini



[chorus]

C#m F#m

Biar cinta kita tumbuh harum mewangi

B E G#

Dan dunia menjadi saksinya

C#m F#m

Untuk apa kita membuang-buang waktu

B G#

Dengan kata kata perpisahan



C#m F#m

Demi cinta kita aku akan menjaga

B E G#

Cinta kita yg telah kita bina

C#m F#m

Walau hari terus berganti hari lagi

B G#

Cinta kita abadi selamanya



[solo] C#m B A

Em D C

Am Bm C B

.

Am D G

Jalan kita masih panjang

Am B G#

Ku ingin kau selalu disini



[chorus]

C#m F#m

Biar cinta kita tumbuh harum mewangi

B E G#

Dan dunia menjadi saksinya

C#m F#m

Untuk apa kita membuang-buang waktu

B G#

Dengan kata kata perpisahan



C#m F#m

Demi cinta kita aku akan menjaga

B E G#

Cinta kita yg telah kita bina

C#m F#m

Walau hari terus berganti hari lagi

B G#

Cinta kita abadi selamanya

[ending fade out] C#m F#m B G# ...x

