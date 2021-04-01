Chord Gitar
Chord dan Lirik Lagu Di Sayidan MP3 Shaggydog Dilengkapi Video YouTube
Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Di Sayidan MP3 yang dinyanyikan Shaggydog.
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Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video Di Sayidan
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Di Sayidan dinyanyikan Shaggydog.
Simak juga, lirik lagu Di Sayidan dan video Di Sayidan.
Dengarkan, lagu Di Sayidan MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Berikut, lirik Di Sayidan serta chord Di Sayidan dalam Shaggydog MP3.
Berikut chord Di Sayidan - Shaggydog
[Intro] G G C D G
G G C D G
G Am
Oh coba kawan kau dengar
Bm
ku punya cerita
C D G
tempat biasa ku berbagi rasa
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: meli yulyana
Sumber: Tribun Lampung