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Chord Gitar

Chord dan Lirik Lagu Di Sayidan MP3 Shaggydog Dilengkapi Video YouTube

Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Di Sayidan MP3 yang dinyanyikan Shaggydog.

zoom-inlihat foto Chord dan Lirik Lagu Di Sayidan MP3 Shaggydog Dilengkapi Video YouTube
Tribunlampung.co.id
Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video Di Sayidan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Di Sayidan dinyanyikan Shaggydog.

Simak juga, lirik lagu Di Sayidan dan video Di Sayidan.

Dengarkan, lagu Di Sayidan MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Di Sayidan

Berikut, lirik Di Sayidan serta chord Di Sayidan dalam Shaggydog MP3.

Berikut chord Di Sayidan - Shaggydog

[Intro] G G C D G
        G G C D G

      G              Am
Oh coba kawan kau dengar

     Bm
ku punya cerita

         C                 D           G
tempat biasa ku berbagi rasa

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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: meli yulyana
Sumber: Tribun Lampung
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