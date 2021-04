Chord dan Lirik Lagu Ingin Hilang Ingatan MP3 Rocket Rockers Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Ingin Hilang Ingatan dinyanyikan Rocket Rockers.

[Intro] G C D G

G C D G

Menghilanglah dari kehidupanku

G C D G

Enyahlah dari hati yang tlah hancur

G C D G

Kehadiran sosokmu kan menyiksaku

G C D G

Biarkan disini ku menyendiri

[Back to intro]

[*]

G C D G

Pergilah bersamanya di sana

G C D G

Dengan dia yang ada segalanya

G C D G

Bersenang-senanglah sepuasnya

G C D Em C D

Biarkan disini ku menyendiri

G C D G

Terlintas keinginan tuk dapat

G C D G

Hilang ingatan agar semua terlupakan

G C D G

Dan ku berlari sekencang-kencangnya

G C D Em C Em C D

Tuk melupakanmu yang telah berpaling