Chord Gitar
Chord dan Lirik Lagu Menyesal MP3 Ressa Herlambang Dilengkapi Video YouTube
Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Menyesal MP3 yang dinyanyikan Ressa Herlambang.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Menyesal dinyanyikan Ressa Herlambang.
Simak juga, lirik lagu Menyesal dan video Menyesal.
Dengarkan, lagu Menyesal MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Berikut, lirik Menyesal serta chord Menyesal dalam Ressa Herlambang MP3.
[intro] Gm Cm 2x
Gm Cm
semula ku tak yakin
D# D
kau lakukan ini padaku
Gm Cm
meski di hati merasa
D# D Gm
kau berubah saat kau mengenal dia
[chorus]
Cm F
bila cinta tak lagi untukku
A# D#
bila hati tak lagi padaku
Cm D Gm
mengapa harus dia yang merebut dirimu
Cm F
bila aku tak baik untukmu
A# D#
dan bila dia bahagia dirimu
Cm D Gm
aku kan pergi meski hati tak akan rela
[intro] Gm Cm 2x
Gm Cm
terkadang ku menyesal
D# D Gm
mengapa ku kenalkan dia padamu
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