Danramil Mayor Inf Anang Nugroho Hadiri Rapat Rencana Peresmian Fly Over di Jalan Sultan Agung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Danramil 410-06/Kedaton Kodim 0410/KBL Mayor Inf Anang Nugroho menghadiri kegiatan rapat terkait rencana Peresmian Fly Over ke 11 yang terletak di jalan Sultan Agung Simpang, Kota Bandar Lampung.

Kegiatan rapat yang dipimpin oleh Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pemerintahan Bapak Haidar Mansyah tersebut, berlangaung di Ruang Rapat Inspektorat, Pemerintah Kota Bandar Lampung. Rabu (31/3/2021)

Dalam psambutannya Haidar Mansyah mengatakan," sehubungan dengan telah selesainya pembangunan Flay Over di ruas jalan Sultan Agung, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung bermaksud untuk menyelenggarakan do'a bersama yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 07 April 2021," ujarnya ketika pimpin Rapat.

" Pemerintah Kota Bandar Lampung telah meresmian 10 (sepuluh) Flay Over di wilayah Kota Bandar Lampung dan untuk Flay Over yang terletak di jalan Sultan Agung, merupakan Fly Over yang ke 11 ," ungkapnya.

" Seperti diketahui bersama, bahwa saat ini masih dalam masa Pandemi Covid 19. Terkait hal itu diharapkan agar dalam pelaksanaan peresmian Fly Over nantinya, agar dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan," pungkasnya.(*)