Dapat Hibah Bangunan untuk Ponpes, Kalapas Way Kanan Apresiasi PT BSI Kotabumi

Dokumentasi Lapas Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan, Syarpani mengapresiasi PT Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Kotabumi yang telah menghibahkan bangunan untuk difungsikan sebagai Sekretariat Pondok Pesantren AT-Taubah Lapas Kelas IIB Way Kanan.

Hal ini diungkapkan Syarpani saat meresmikan bangunan tersebut di halaman Masjid AT Taubah Lapas Way Kanan, Kamis, 1 April 2021.

Syarpani menyampaikan bahwa ini merupakan wujud dukungan BSI Kotabumi dalam pembinaan rohani agama islam di Lapas Way Kanan.

Sebelum melakukan peresmian, dilakukan pemotongan tumpeng oleh Pimpinan Cabang Bank BSI Kotabumi, Rosi Dahlia.

"Lapas Way Kanan menyampaikan apresiasi atas hibah bangunan ini yang akan difungsikan sebagai sekretariat pondok pesantren lapas. Ini bukti dukungan nyata BSI Kotabumi dalam usaha lapas meningkatkan kualitas pembinaan kerohanian agama islam. Fungsinya sebagai tempat transit bagi para pengajar / ustad yang akan mengajar santri,” ujar pria yang beberapa waktu lalu telah melakukan perjanjian kerjasama dengan 3 Lembaga keagamaan di Kab Way Kanan.

Sementara itu, Pimpinan Cabang PT BSI Cabang Kotabumi, Rosi Dahlia menyampaikan bahwa ini program dari LAZNAS BSM umat sebagai wujud apresiasi kami terhadap pembinaan kerohanian islam di Lapas Way Kanan.

“Kami dari LAZNAS BSMU mendukung pembinaan agama islam yang telah berjalan cukup baik saya lihat dibawah kepemimpinan Kalapas Pak Syarpani yang diawali telah bekerjasama dengan 3 lembaga keagamaan dengan tujuan mencetak santri lapas agar bebas kelak mempunyai bekal rohani yang baik. Sesuai harapan Kalapas, bangunan ini bisa berfungsi sebagai sekretariat pondok pesantren. Kami menunggu kerjasama yang lain dari pihak Lapas Way Kanan,” tutup Rosi.

