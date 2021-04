Hamil Anak Pertama, Felicya Angelista Pamer Hasil USG

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pasangan artis Felicya Angelista dan Caesar Hito segera dikaruniai anak pertama. Felicya Angelista banjir ucapan selamat.

Kabar bahagia datang dari pasangan artis Caesar Hito dan Felicya Angelista.

Pasalnya, pasangan yang menikah pada 9 Januari 2021 lalu akan segera dikaruniai anak pertama.

Ya, Felicya Angelista kini telah hamil anak Caesar Hito.

Kabar bahagia itu disampaikan Felicya Angelista lewat unggahan terbaru di Instagram pribadinya, Kamis (1/4/2021).

Felicya Angelista membagikan potret mesranya bersama Caesar Hito.

Saksikan berita YouTube video Felicya Angelista Hamil Anak Pertama selengkapnya di bawah ini.

Terlihat tiga buah foto hasil USG yang dipegang oleh keduanya.

Seolah menegaskan kabar kehamilan, ada sebuah balon transparan.

Balon tersebut bertuliskan 'Thank God! You're going to be a father!'.

