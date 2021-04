Shandy Aulia Beri Klarifikasi Namanya Terseret soal Artis SA Minta Endorse Gratisan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama Shandy Aulia terseret soal artis SA yang meminta endorse gratisan dari olshop. Istri David Herbowo akhirnya buka suara.

Nama artis Shandy Aulia kembali menjadi perbincangan publik.

Kali ini bukan soal putri semata wayangnya, nama Shandy Aulia terseret dalam tuduhan artis yang meminta endorse gratisan ke online shop.

Hal itu bermula saat seorang warganet pemilik akun Instagram @kmwidjaja menceritakan kisahnya lewat Instagram Story.

Wanita bernama Karina Widjaja itu menceritakan soal artis dengan inisial SA yang tak segera membayar pesanannya.

Bukan hanya Karina yang mengalami kejadian tersebut.

Saksikan berita YouTube video Shandy Aulia selengkapnya di bawah ini.

Ia mengaku banyak online shop yang juga menjadi korban dari artis SA ini.

"Dari kemaren banyak banget yang DM mereka kena modus sama si artis SA.

Heran banget kenapa ga pada speak up.. If only before ada yang bring this case up, pasti me and my team ga berani kirim barang tanpa payment," ungkap Karina mengawali.

