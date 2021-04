Pandu Setio selaku Senior PR Brand Communication PT Sharp Electronics Indonesia raih penghargaan sebagai Senior PR Practitioner of The Year’. Tingkatkan Strategi Komunikasi Sharp Indonesia Raih Beragam Penghargaan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Seiring dengan perkembangan teknologi, terutama kehadiran saluran komunikasi digital yang dapat menghubungkan berbagai pihak tanpa terhalang ruang dan waktu, memberikan dampak poisitif terhadap perkembangan ilmu komunikasi dan pemasaran tidak hanya di Indonesia namun di seluruh dunia.

Hal tersebut membawa perubahan pada strategi penyebaran informasi pada stakeholder dimana mampu mendorong para pelaku humas khususnya untuk semakin kreatif dalam mengkomunikasikan pesan perusahaan guna menghadapi persaingan yang makin kompetitif.

Dalam gelaran ajang penghargaan ‘Indonesia PR of The Year 2021’ besutan majalah Mix Marketing & Communication, Sharp Indonesia menorehkan dua prestasi dengan berhasil meraih penghargaan di kategori ‘Senior PR Practitioner‘ dan ‘Marketing Public Relations Program.

Pada kategori ‘Senior PR Practitioner‘, Pandu Setio selaku Senior PR Brand Communication PT Sharp Electronics Indonesia berhasil meraih penghargaan sebagai Senior PR Practitioner of The Year’, kategori ini merupakan apresiasi terhadap kinerja seluruh praktisi PR di Indonesia’.

Dalam menentukan pemenang, tim peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualifikasi karakteristik serta performa praktisi dalam memberikan sentimen positif yang kemudian ditentukan melalui sistem voting oleh 50 jurnalis dari media cetak, radio, online, dan televisi di desk bisnis & ekonomi.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan–rekan jurnalis yang telah mendukung saya dan Sharp Indonesia selama ini, saya percaya sinergi yang baik antara praktisi humas dan jurnalis mampu menghasilkan sebuah berita yang tidak hanya valid namun terpercaya sehingga mampu memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat,” ungkap Pandu.

Pada kategori ‘Marketing Public Relations Program’ Sharp Indonesia berhasil melalui program Sharp Streaming Launching & Web Conference.

Penilaian dilakukan berdasarkan penjurian dengan kriteria penilaian berupa konsep program berdasarkan kreativitas, pesan yang disampaikan melalui press release maupun statement juru bicara, dan juga hasil pemberitaan yang dipublikasikan oleh media.

Indonesia PR of The Year 2021 menghadirkan 8 praktisi dan ahli komunikasi dan branding sebagai barisan tim penilai seperti Edhy Aruman, Teguh Poeradisastra, Dyah Hasto Palupi, dan Herning Bani Restu dari SWA Media Group serta mengundang Bambang Sumaryanto dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia, Arba’iyah Satriani Head of Research Section Research & Community Service Department Universitas Islam Bandung, Elvera Makki Direktur Komunikasi Mercedes-Benz, dan Sophia Bernadette dosen dari London School of Public Relations (LSPR).

Mengawali tahun 2021, kesuksesan publikasi yang dilakukan oleh Sharp Indonesia pun mendapatkan apresiasi lainnya dengan meraih penghargaan Indonesia Top Digital PR Awards 2021 untuk kategori mesin cuci.