Felicia Tissue Akhirnya Muncul Lagi Sejak Diputus Kaesang, Kondisi Badannya Jadi Sorotan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lama tak terdengar kabarnya sejak putus dengan Kaesang, penampilan Felicia Tissu jadi sorotan.

Felicia Tissue, mantan kekasih Kaesang Pangarep, akhirnya muncul bersama ibunya, Meilia Lau.

Kemunculan pertama Felicia Tissue sejak putus dari Kaesang terlihat dalam unggahan di akun Instagram sang mama, @meilia_lau.

Dalam foto tersebut, Felicia Tissue tampak bersama sang mama di sebuah restoran.

Wanita yang dipacari Kaesang selama 5 tahun itupun mengarahkan kamera untuk mengabadikan kebersamaannya dengan sang mama.

"Mid-week date with my daughter. Thanks for dinner," tulis Meilia Lau dikutip Grid.ID dari postingannya bersama Felicia.

Pada foto tersebut, Felicia tampak mengenakan pakaian lengan panjang berwarna putih bergaris-garis hitam.

Wanita asal Singapura itu menunjukkan senyuman tipisnya sembari mengarahkan tangannya di dagu.

Postingan ibunda Felicia Tissue kemudian dibagikan oleh sebuah akun gosip di Instagram.

"Mbak Feli pucet ya," tulis akun Instagram @mak_inpoh, Kamis (1/4/2021).