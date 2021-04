Chord dan Lirik Lagu April MP3 Fiersa Besari Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar April dinyanyikan Fiersa Besari.

Simak juga, lirik lagu April dan video April.

Dengarkan, lagu April MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu April

Berikut, lirik April serta chord April dalam Fiersa Besari MP3.

C Em F

coba tanya hatimu sekali lagi

Am G F

sebelum engkau benar-benar pergi

C Em F

masihkah ada aku di dalamnya

Am G F

karna hatiku masih menyimpanmu..



C Em F

kisah kita memang baru sebentar

Am G F

namun kesan terukir sangat indah

C Em F

ku memang bukan manusia sempurna

Am G F

tapi tak pernah berhenti mencoba..



#)

-Em Dm

membuatmu tersenyum

Em

walau tak pernah berbalas

F G

bahagiamu juga bahagiaku..



Reff:

C G/B

saat kau terlalu rapuh

Am G

pundak siapa yang tersandar

F Em

tangan siapa yang tak melepas

Dm G

ku yakin aku..

C G/B

bahkan saat kau memilih

Am G

untuk meninggalkan aku

F Em

tak pernah lelah menanti

Dm

karna ku yakin..

G (C)

kau akan kembali



Musik : C Em F Am G F

wohuu yee oo oo..

.

C Em F

ada engkau dalam setiap doaku

Am G F

sungguh aku rindu berbagi tawa

C Em F

kini kita tidak lagi menyapa

Am G F

biarlah hanya dari kejauhan



#)

-Em Dm

melihatmu tersenyum

Em

walau tak pernah berbalas

F G

bahagiamu juga bahagiaku..



Reff:

C G/B

saat kau terlalu rapuh

Am G

pundak siapa yang tersandar

F Em

tangan siapa yang tak melepas

Dm G

ku yakin aku..

C G/B

bahkan saat kau memilih

Am Gm

untuk meninggalkan aku

C7 F Em

tak pernah lelah menanti

Dm

meskipun engkau..

E Am

tak akan kembali..

F C

ooho hu.. ooho hu.. ye..

Em Am F

masih berharap..

Dm

karena ku yakin..

G (C)

kau akan kembali..

Simak, video YouTube April dinyanyikan Fiersa Besari.

Profil Fiersa Besari

Profil Fiersa Besari (Instagram @fiersabesari)

Fiersa Besari adalah penulis dan pemusik Indonesia.

Ia lahir di Bandung, 3 Maret 1984.