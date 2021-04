Gen Halilintar Saksikan Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Lewat Zoom

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gen Halilintar saksikan pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah via zoom, Sabtu (3/4/2021).

Sebab, Gen Halilintar masih berada di Malaysia.

Selain mereka, orangtua Atta Halilintar juga tidak dihadir.

Gen Halilintar tetap menyampaikan doa yang terbaik untuk pernikahan kakaknya dengan Aurel Hermansyah.

Doa tersebut disampaikan Gen Halilintar lewat zoom.

"Selamat buat bang Atta dan Aurel. Welcome to our family," ungkap Gen Halilintar bersamaan.

Gen Halilintar mengaku sangat antusias menyambut pernikahan Atta dan Aurel hingga telah bersiap menonton acara tersebut sejak pagi.

"Kita udah siap-siap dari pagi buat nontonin ini. Dan deg-degan banget," tutur Gen Halilintar.

Tak lupa, Gen Halilintar juga memohon doa agar ayah dan ibu mereka lekas sembuh.

Diketahui, keluarga inti Atta Halilintar juga tidak menghadiri rangkaian acara jelang pernikahan Atta dan Aurel mulai dari lamaran, siraman, dan pengajian.

Atta Halilintar sempat menyebut orangtuanya masih menjalani perawatan kesehatan usai menjalani operasi besar.

sumber: Kompas.com

Baca berita terkait di sini .