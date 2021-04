Respons Ariel Tatum Seusai Danella Illene INTM Blak-blakan Mengaku Pernah Depresi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Ariel Tatum merespons pernyataan Danella Illene saat acara Indonesia's Next Top Model atau INTM.

Di acara INTM itu, Danella mengungkapkan terkait perjuangannya melawan Depresi dan eating disorder.

Pernyataan Danella yang terekam dalam sebuah video kemudian menjadi viral.

"Dulu pernah Depresi tapi udah lewatin itu dan sekarang udah tahu siapa diri aku.

Aku kayak menghargai siapa aku sekarang," kata Ilene, dikutip dari YouTube Indonesia's Next Top Models atau INTM.

Mengetahui hal tersebut, Ariel Tatum memberikan dukungan kepada Danella Illene.

Pemeran film Kawin Laris ini seakan tahu dan merasakan bagaimana perasaan Illene.

Lantaran, dirinya juga pernah berada di posisi yang sama.

Ariel menuturkan bahwa dirinya memahami apa yang dirasakan Illene.

Ariel Tatum mengunggah foto Danella Illene.

Ia menuliskan bahwa dirinya memberikan segenap cinta, doa, dan dukungan untuk Illene.

"Sending love and my best prayers to you. Please do know that your feeling are valid and you're not alone," tulis Ariel Tatum di Instagram Story @arieltatum.

Ariel Tatum juga membuat unggahan lagi yang ditujukan untuk membela mereka yang mengalami masalah kesehatan mental.

"Menghakimi dan mempermalukan mereka yang memiliki gangguan kejiwaan adalah langkah awal yang mesti kita hindari bersama," tulis Ariel Tatum. ( Tribunlampung.co.id /Putri Salamah )

Baca Berita Ariel Tatum Lainnya