Chord dan Lirik Lagu Nestapa MP3 Vita Alvia Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Nestapa dinyanyikan Vita Alvia.

Simak juga, lirik lagu Nestapa dan video Nestapa.

Dengarkan, lagu Nestapa MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Nestapa

Berikut, lirik Nestapa serta chord Nestapa dalam Vita Alvia MP3.

Intro : Am G Dm E Am E

Am G Dm E Am E

Am E

nestapa di gurun pasir

Dm E

merana karena panas hawanya

Am E

akupun merasa aneh

Dm E

gurun pasir mengapa panas hawanya..

G Dm

coba dengar, dengar cerita ini

E-E F-F-E

apakah ini..

Reff :

Am

hareudang, hareudang, hareudang

G

panas, panas, panas

Dm E

selalu, selalu, selalu

Am E

panas dan hareudang..

Am

hareudang, hareudang, hareudang

G

panas, panas, panas

Dm E

selalu, selalu, selalu

Am E

panas dan hareudang..



Musik : Am E Dm E

Am E Dm E