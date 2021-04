Chord dan Lirik Lagu Sebelum Kau Pergi MP3 Tetty Kadi Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sebelum Kau Pergi dinyanyikan Tetty Kadi.

[Intro]

Dm E Am G F G C

[Verse 1]

C Am Dm

Katakan sayang sebelum kau pergi

G C F G

Katakan sayang oh sekali lagi

C7 F Dm

Biar hatiku tabah menjalani

G Dm G C

Selama kau jauh dari aku ini

[Chorus]

Dm E

Selamat jalan sayang

Am

Rindukanlah diriku

G

Bisikanlah namaku

F C

Sebelum dirimu tidur

Dm E

Selamat jalan sayang

Am

Percayalah padaku

Am7 G

Ku kan sabar menunggu

F G C

Sampai kau kembali

[Verse 2]

C Am Dm

Cium keningku penuh perasaan

G C F G

Tatap mataku saat perpisahan

C7 F Dm

Biar hatiku tabah menjalani

G Dm G C

Selama kau jauh dari aku ini

[Outro]

G Dm G C