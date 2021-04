Jadwal Liga Inggris Wolves vs West Ham, David Moyes Siap Turunkan Arthur Masuaku Pasca Operasi Lutut

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Wolves vs West Ham akan digelar pada lanjutan liga inggris pekan ke 30. Selasa (6/4/2021) pukul 02.15 WIB.

West Ham akan kembali diperkuat bek sayap Arthur Masuaku yang sudah lama tidak beraksi di Liga Premier pasca jeda internasional melawan Wolves.

Bek kiri tersebut tidak tampil sejak awal Desember, setelah menjalani operasi lutut, dan telah menjadi salah satu pemain paling konsisten di Hammers sejak awal musim, ketika David Moyes menggunakan tiga bek.

Dalam laga ini Skuad David Moyes punya modal kemenangan 4-0 atas pasukan Nuno Espirito Santo awal Musim 2020/21 pada 27 September 2020 lalu.

Dan ini akan akan membantu West Ham bangkit kembali dari kekalahan dua pertandingan pembukaan liga mereka melawan Newcastle dan Arsenal.

Tim Moyes kini berada di urutan kelima klasemen dengan sembilan pertandingan tersisa untuk dimainkan.

“Itu adalah pertandingan yang sulit dan kami benar-benar memainkan Wolves di salah satu pertandingan lockdown yang tersisa ketika kami kembali dan kami kalah 2-0, " ujar Moyes.

“Kami melakukannya dengan baik tetapi kami tidak cukup baik sehingga mendapatkan hasil yang positif di awal musim sangat penting, terutama setelah kami kalah di dua pertandingan pertama.

Gelandang Serang West Ham Pablo Fornals siap turun pasca masalah kecil, sementara Declan Rice dan Jesse Lingard akan berusaha melanjutkan performa luar biasa mereka baru-baru ini setelah membela timnas Inggris.

Lingard tampil di ketiga pertandingan sekembalinya ke Three Lions fold sementara Rice dinobatkan sebagai man of the match melawan Albania dan Polandia.

Bos Hammers David Moyes tetap tanpa Darren Randolph yang mengalami cedera pinggul, Angelo Ogbonna masih cedera pergelangan kaki dan Andriy Yarmolenko cedera lutut. (*)

(Tribunlampung.co.id/Romi Rinando)

