Chord dan Lirik Lagu Dan Lagi MP3 Lyla Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Dan Lagi dinyanyikan Lyla.

Simak juga, lirik lagu Dan Lagi dan video Dan Lagi.

Dengarkan, lagu Dan Lagi MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Dan Lagi

Berikut, lirik Dan Lagi serta chord Dan Lagi dalam Lyla MP3.

[intro] F

C Am

dan lagi terjadi

F Em Dm G

peristiwa terperih yang selalu kau beri

C Am

seakan tak berarti

F Em Dm

untuk kesekian kalinya ku tak bisa

Em F G

berbuat apa lagi

[chorus]

F Em Am

haruskah kita berakhir cukup sampai di sini

Dm G C C7

meski hati berkata tak mampu

F Em Am

tak ingin terlambat menyudahi keadaan ini

Dm G

mungkin ini jalan kita

C Am

dan lagi terjadi

F Em Dm G

peristiwa terperih yang selalu kau beri

C Am

seakan aku tak berarti

F Em Dm

untuk kesekian kalinya ku tak bisa

Em F G

berbuat apa lagi

[chorus]

F Em Am

haruskah kita berakhir cukup sampai di sini

Dm G C C7

meski hati berkata tak mampu

F Em Am

tak ingin terlambat menyudahi keadaan ini

Dm G

mungkin ini jalan kita

[solo] F F Am Am

F Fm G