Chord dan Lirik Lagu Terendap Laraku MP3 Naff Dilengkapi Video YouTube

[intro] F C 2x



F C

resah jiwaku menanti

F C

mengingat semua yg terlewati

Em Am

saat kau masih ada disisi

F G

mendekapku dalam hangatnya cintamu

F C

lambat sang waktu berganti

F C

endapkan laraku di sini

Em Am

coba tuk lupakan bayangan dirimu

F G

yang selalu saja memaksa tuk merindumu

F C

sekian lama aku mencoba

Em Am

menepikan diriku diredupnya hatiku

F C

letih menahan perih yang kurasakan

Em Am

walau ku tahu ku masih mendambamu

[int] F C Em Am 2x

F C

lihatlah aku disini

Em Am

melawan getirnya takdirku sendiri

F C G

tanpamu aku lemah dan tiada berarti