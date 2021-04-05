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Chord Gitar

Chord dan Lirik Lagu Terendap Laraku MP3 Naff Dilengkapi Video YouTube

Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Terendap Laraku MP3 yang dinyanyikan Naff.

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Tribunlampung.co.id
Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video Terendap Laraku 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Terendap Laraku dinyanyikan Naff.

Simak juga, lirik lagu Terendap Laraku dan video Terendap Laraku.

Dengarkan, lagu Terendap Laraku MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Terendap Laraku

Berikut, lirik Terendap Laraku serta chord Terendap Laraku dalam Naff MP3.

[intro] F C 2x

F C
resah jiwaku menanti
F C
mengingat semua yg terlewati
Em Am
saat kau masih ada disisi
F G
mendekapku dalam hangatnya cintamu

F C
lambat sang waktu berganti
F C
endapkan laraku di sini
Em Am
coba tuk lupakan bayangan dirimu
F G
yang selalu saja memaksa tuk merindumu

F C
sekian lama aku mencoba
Em Am
menepikan diriku diredupnya hatiku
F C
letih menahan perih yang kurasakan
Em Am
walau ku tahu ku masih mendambamu

[int] F C Em Am 2x

F C
lihatlah aku disini
Em Am
melawan getirnya takdirku sendiri
F C G
tanpamu aku lemah dan tiada berarti

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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Virginia Swastika
Sumber: Tribun Lampung
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