Chord Gitar
Chord dan Lirik Lagu Terendap Laraku MP3 Naff Dilengkapi Video YouTube
Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Terendap Laraku MP3 yang dinyanyikan Naff.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Terendap Laraku dinyanyikan Naff.
Simak juga, lirik lagu Terendap Laraku dan video Terendap Laraku.
Dengarkan, lagu Terendap Laraku MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
streaming lagu Terendap Laraku
Berikut, lirik Terendap Laraku serta chord Terendap Laraku dalam Naff MP3.
[intro] F C 2x
F C
resah jiwaku menanti
F C
mengingat semua yg terlewati
Em Am
saat kau masih ada disisi
F G
mendekapku dalam hangatnya cintamu
F C
lambat sang waktu berganti
F C
endapkan laraku di sini
Em Am
coba tuk lupakan bayangan dirimu
F G
yang selalu saja memaksa tuk merindumu
F C
sekian lama aku mencoba
Em Am
menepikan diriku diredupnya hatiku
F C
letih menahan perih yang kurasakan
Em Am
walau ku tahu ku masih mendambamu
[int] F C Em Am 2x
F C
lihatlah aku disini
Em Am
melawan getirnya takdirku sendiri
F C G
tanpamu aku lemah dan tiada berarti
Terendap Laraku
chord gitar
chord gitar Terendap Laraku
Terendap Laraku MP3
lirik lagu Terendap Laraku
lirik Terendap Laraku
chord Terendap Laraku
video Terendap Laraku
video YouTube Terendap Laraku
Naff
Naff MP3
YouTube Music
Tribunlampung.co.id
|Chord dan Lirik Lagu Terlalu Manis MP3 Charlie Puth ft Meghan Trainor Dilengkapi Video YouTube
|Chord dan Lirik Lagu Queen of Disaster MP3 Lana Del Rey Dilengkapi Video YouTube
|Chord dan Lirik Lagu Ndas Gerih MP3 Denny Caknan Dilengkapi Video YouTube
|Chord dan Lirik Lagu Merindu Lagi MP3 Yovie & Nuno Dilengkapi Video YouTube
|Chord dan Lirik Lagu Ya Sudahlah MP3 Bondan Prakoso ft Fade 2 Black Dilengkapi Video YouTube