Chord dan Lirik Lagu Gak Pernah Cukup MP3 Denny Caknan dan Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Gak Pernah Cukup dinyanyikan Denny Caknan.

Simak juga, lirik lagu Gak Pernah Cukup dan video Gak Pernah Cukup.

Dengarkan, lagu Gak Pernah Cukup MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Gak Pernah Cukup

Berikut, lirik Gak Pernah Cukup serta chord Gak Pernah Cukup dalam Denny Caknan MP3.

F G

Mungkin ati.. sing tak wenei..

Am Dm G

Durung cukup.. kanggo pengenmu..

C F G E

Sampek mandek'e nyowoku..

Am Dm G

Ra bakal mbok tanggepi..

Am G F G

Kuat iki

(Int.) F G Em E

Am-Bm-C-Dm-Em

Dm G..

F G

Sak pinter-pinter'e lehmu ndelekne..

Em E Am

Sak rapi rapine lehmu ngapusi

G Dm

Aku tetep ngerti..

G

Mergo tulus'e ati

F G

Jane atimu sing tak enteni..

Em E Am

Nguatne aku ning urip iki..

G Dm

Nyatane ra ono..

G Dm

Raono perhatianmu..

G C G/B

Aku.. selalu bisa mengertimu..

Am Dm

Hingga ku tak tau lagi..

G C C7

Caraku menghibur diri..

(Chorus)

F G Em

Mungkin ati.. sing tak wenei..

Am Dm G

Durung cukup.. kanggo pengenmu..

C F G E

Sampek mandek'e nyowoku..

Am Dm G

Ra bakal mbok tanggepi..

(F)

Kuat iki..