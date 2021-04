Piala Menpora 2021, Menpora Apresiasi Suporter Klub

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Piala Menpora 2021 sebentar lagi akan memasuki babak delapan besar.

Menteri Pemuda dan olahraga (Menpora), Zainudin Amali mengapresiasi suporter klub yang ikut berkomitmen menyukseskan turnamen pramusim ini.

Sejauh ini ada enam klub sudah dipastikan tampil di babak 8 besar Piala Menpora 2021.

Keenam klub tersebut yakni PSIS Semarang, PSM Makassar, Persija Jakarta, Barito Putera, Persib Bandung dan Bali United.

Sementara grup C yang berisikan lima klub masih mencari wakilnya dengan menjalani laga terakhir.

Adapun laga terakhir Grup C antara Persela Lamongan vs Persik Kediri dan PSS Sleman vs Persebaya Surabaya akan di gelar pada Rabu (7/4/2021).

Dilansir dari Tribunnews.com, Menteri Pemuda dan olahraga (Menpora), Zainudin Amali mengatakan hingga akhir fase grup ini pertandingan masih berjalan kondusif dan tidak ada pelanggaran protokol kesehatan.

“Piala Menpora sampai saat ini masih berlangsung sesuai dengan perencanaan penyelenggara (PSSI dan PT LIB), sebentar lagi akan memasuki babak 8 besar,” kata Menpora saat dihubungi Tribunnews, Senin (5/4/2021).

“Saya berharap tetap akan lancar sebagaimana penyelenggaraan babak penyisihan di 4 kota yang tinggal menyisakan pertandingan yang di bandung (grup C),” sambungnya.

Kondusifnya pertandingan demi pertandingan di Piala Menpora dikatakan Menpora Amali berkat dukungan juga dari suporter masing-masing klub.