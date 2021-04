Arsenal Tertahan di Posisi Ke-10 Klasmen Sementara Liga Inggris, dan Fokuskan Tim di Liga Europa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak kabar datang dari Arsenal, tertahan di klasmen ke-10 Liga Inggris, kini Arsenal fokus di Liga Europa .

Arsenal ambil langkah lebih fokus di Liga Europa, mengingat karier di Liga Inggris tahun 2021 hanya berada di pringkat ke-10 klasmen sementara.

Jadwal Liga Eropa pekan ini akan memasuki babak perempatfinal dan tayang via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung aplikasi video.

Ada Granada vs Manchester United dan Arsenal vs Slavia Praha.

Selain itu, duel antara Dinamo Zagreb vs Villarreal dan Ajax vs AS Roma juga mewarnai duel perempatfinal Liga Europa yang digelar Jumat (9/4/2021).

Jadwal Liga Eropa leg pertama akan berlangsung pekan ini dan tayang via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV. Sedangkan leg berikutnya pada pekan depan. Ada Granada vs Manchester United dan Arsenal vs Slavia Praha.

Rangkaian jadwal Liga Europa laga pertama akan bergulir secara serentak pada Jumat dinihari WIB, 9 April 2021. Ada satu laga yang akan disiarkan langsung aplikasi Vidio, yakni Arsenal vs Slavia Praha.

Hasil Drawing Liga Eropa malam ini, ada Granada vs Manchester United dan Arsenal vs Slavia Praha.

Undian perempat final dan semifinal Liga Europa telah resmi dilakukan pada Jumat (19/3/2021) malam WIB. Hasilny ada juga duel Ajax Amsterdam vs AS Roma dan Dinamo Zagreb vs Villarreal.

Granada vs Manchester United dan Arsenal vs Slavia Praha di Hasil Drawing Liga Eropa malam ini.