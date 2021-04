Chord dan Lirik Lagu Cinta Tanpa Syarat MP3 Anang Hermansyah ft Ashanty Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Cinta Tanpa Syarat dinyanyikan Anang Hermansyah ft Ashanty.

(Intro) G#m D#/G Cm F

A#m G# D#..

C# Cm C#m G#..

G# Cm C#..

A#m G# D#..

G# Cm

dahulu engkau ada didekapku..

C# C#m

selalu aku ada memelukmu..

Cm F A#m

namun waktu begitu cepat berlalu..

D# Fm D#

kini kamu.. kan melangkah.. jauh..

G# Cm

kau telah tetapkan pilihan hatimu..

C# C#m

tak mungkin ku cemburu pun meragu..

Cm F A#m

kau katakan dialah cinta sejatimu..

C# D# Fm D# G#

ku doakan.. kamu baha..gia..

(Chorus)

G# D#/G C

aku titipkan.. permata hatiku..

C# -Cm A#m

untuk kau miliki.. jangan khianati..

atau kau sakiti..

G#

cintai.. dia..

D#/G C C#

sebesar aku tulus mencintainya..

-Cm A#m

cinta tanpa syarat..

-G# C#m G#

tanpa diminta.. atau me..minta..