Chord dan Lirik Lagu Makin Aku Cinta MP3 Anang Hermansyah ft Krisdayanti Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Makin Aku Cinta dinyanyikan Anang Hermansyah ft Krisdayanti.

[Intro]

F C F C F C B G

[Verse]

F C

Caramu mencintaiku

Am G

Menjauhkan kecurangan

F Em Am Bb G

Seperti bintang yang setia pada bulan

F C

Memegang kukuh janji

Am G

Menemani aku sampai mati

F Em Am Bb G

Terpasung hati tulusmu mendampingi diriku

[Chorus]

F G

Makin aku cinta

Em Am G F

Cermin sikapmu yang mampu meredam rasa

Em Am Bb G

Keakuanku memahami cinta

F G

Makin aku cinta

Em Am G F

cermin sikapmu yang mampu meredam rasa

Em Am Bb G C

keakuanku mengerti, memahami cinta