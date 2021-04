Chord dan Lirik Lagu Hati Yang Kau Sakiti MP3 Rossa Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Hati Yang Kau Sakiti dinyanyikan Rossa.

[Intro]

Am D B Em C B

[Verse]

Em D C Bm

Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku

Am B Em

Karena kini kau telah membaginya

[Pre-chorus]

Em D

Maafkan jika memang kini

C Bm

Harus ku tinggalkan dirimu

Am B Em

Karena hatiku selalu kau lukai

C D

Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu

C B

Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa

[Chorus]

Am D

Ku menangis membayangkan

G B Em

betapa kejamnya dirimu atas diriku

Am

Kau duakan cinta ini

B Em

Kau pergi bersamanya

Am D

Ku menangis melepaskan

G B Em

Kepergian dirimu dari sisi hidupku

Am

Harus selalu kau tau

B C B

Akulah hati yang telah kau sakiti

[Interlude]

Am D G C Em B Em C Bm Am Em B