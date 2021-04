Kisah Reza Rahadian Memulai Karir, Pernah Ditolak karena Dianggap Tak Menjual

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Reza Rahadian ternyata pernah ditolak gara-gara jerawatan hingga penampilan fisiknya dianggap tak menjual.

Hal tersebut terjadi saat Reza berusia 16 tahun, di mana ia mulai merintis jalan berkiprah di dunia entertaiment.

Pengakuannya itu diungkap Reza di kanal YouTube Daniel Mananta, yang diunggah Selasa (6/4/2021).

Dalam video, Daniel menanyakan tentang kisah Reza Rahadian memulai kariernya.

"Kamu itu udah banyak komplain soal jerawatan, fisiknya kurang tinggi. Jadi semuanya tentang fisik," tutur Reza Rahadian.

Perkataan itu datang dari manajer agensi yang membawahinya dulu. Reza pun bercerita saat itu ia baru berusia 16 tahun dan bergabung di Aneka Yes demi mewujudkan keinginannya menjadi aktor.

Namun, saat ada manajer yang berusaha memperkenalkan kepada beberapa production house, Reza Rahadian menurut manajernya kala itu tidak cukup 'menjual.'

"Jadi dia udah sempat berusaha. Dia udah sempat bawa gue ke beberapa PH, gue casting iklan segala macam."

"Tapi abis itu dia secara jujur dan baik-baik dia bilang, 'Wah, Rez, maaf banget. Mungkin jalan lo bukan di sini, lo bisa coba jalan yang lain karena gue..kalau lo mau cari agensi lain silakan, tapi gue sendiri rasanya udah sulit sekali menjual lo ke mana-mana. I've tried my best'," cerita Reza.

Usut punya usut, ternyata terbongkarlah alasan sebenarnya di balik kenapa Reza Rahadian saat itu 'tidak laku', yakni karena fisik yang kurang menarik.