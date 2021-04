Jadwal Liga Inggris, West Ham vs Leicester, Gary Neville Sebut The Hammers Gagal Sampai Empat Besar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Jadwal Liga Inggris pekan ke 31 antara West Ham United vs Leicester City akan digelar Minggu (11/4/2021) pukul 20.05 WIB.

Leicester City akan bertandang ke West Ham United akhir pekan untuk pertandingan kunci perebutan tempat Liga Champions.

The Foxes and the Hammers berada di tengah-tengah perebutan empat besar.

Terlepas dari kekalahan Sabtu dari Manchester City, Leicester masih berada di jalur untuk bermain di kompetisi klub top sepak bola Eropa musim depan.

Peluang The Hammers juga sama dengan apa yang disebut 'enam besar' musim ini. Mereka kini berada di urutan ketujuh, terpaut dua poin di belakang Chelsea di posisi keempat dengan satu pertandingan di tangan.

Sementara mantan bintang sepak bola Man United Gary Neville memberikan komentaranya jelangl lag Leicester City vs West Ham di tengah pertempuran Liverpool dan Man United di posisi empat besar

Gary Neville menilai posisi Leicester City di empat besar Liga Inggris tak senyaman dulu.

The Foxes saat ini berada di urutan ketiga dalam klasemen dengan delapan pertandingan liga musim 2020-21 tersisa.

Pasukan Brendan Rodgers kembali beraksi setelah jeda internasional dengan kekalahan 2-0 di kandang dari Manchester City yang dipastikan akan keluar sebagai juara Liga Inggris musim ini.

Man City unggul 14 poin di puncak klasemen, dengan tim urutan kedua Manchester United sekarang unggul empat poin dari Leicester menyusul kemenangan 2-1 mereka atas Brighton & Hove Albion.