Chord dan Lirik Lagu Jaga Mata Jaga Hati MP3 DJ Qhelfin Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Jaga Mata Jaga Hati dinyanyikan DJ Qhelfin.

Simak juga, lirik lagu Jaga Mata Jaga Hati dan video Terlalu Manis.

Dengarkan, lagu Jaga Mata Jaga Hati MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

Berikut, lirik Jaga Mata Jaga Hati serta chord Jaga Mata Jaga Hati dalam DJ Qhelfin MP3.

F G Em Am

F G C Am

F G

sayang sa cuma mau bilang..

Em Am

jang selingkuh jang nakal-nakal di sana

F G

dan tolong ingat pulang..

C Am

jangan terlalu lama-lama ko di sana

F G

sa rindu.. sayang..

Em Am

ingat waktu ko pegang sa punya tangan

F G

sa tunggu.. sayang..

C

sampe ko kembali lagi

Am (F)

dalam sa punya pelukan..

Int.

F G Em Am

ho uwo uwo o..

F G C Am C