Jelang Ramadan 2021, Harga Daging Sapi di Pasar Tradisional Bandar Lampung Naik Rp 10 Ribu per Kg

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-BANDARLAMPUNG - Jelang Ramadan 2021, harga daging sapi di Pasar Smep dan Pasar Pasir Gintung mengalami kenaikan Rp 10 ribu per kg.

Pedagang daging sapi Pasar Pasir Gintung Andon mengatakan, akibat kenaikan harga tersebut, daging sapi yang semula Rp 120 ribu per kg menjadi Rp 130 ribu per kg.

"Kalau daging sapi untuk pedagang bakso dari Rp 110 ribu per kg, menjadi Rp 120 ribu per kg," kata Andon, Sabtu 10 April 2021.

Menurut Andon kenaikan harga daging sapi sudah terjadi sejak tanggal 9 April 2021.

Kenaikan harga terjadi karena harga sapi hidup juga mengalami kenaikan harga dari Rp 47 ribu menjadi Rp 52 ribu per kg.

Pedagang daging sapi Pasar Smep Jai juga mengatakan yang sama harga daging sapi mengalami kenaikan dari Rp 120 ribu menjadi Rp 130 ribu per kg.

Kalau daging sapi untuk pedagang bakso dari Rp 110 ribu per kg, menjadi Rp 120 ribu per kg. Kenaikan harga terjadi karena harga sapi hidup yang dibelinya naik dari Rp 47 ribu per kg menjadi Rp 50 ribu per kg.

"Bisa jadi saat Lebaran nanti, harga daging sapi semakin naik menjadi Rp 150 ribu per kg," kata Jai.

( Tribunlampung.co.id / Jelita Dini Kinanti )

