Aurel Hermansyah Mau Pamer Perut, Atta Halilintar: Sorry Saja, No

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Youtuber Atta Halilintar dan penyanyi Aurel Hermansyah sedang menikmati bulan madu di Bali.

Dilihat di kanal YouTube Atta Halilintar, Atta dan Aurel terlibat percakapan soal pakai pantai.

Puncaknya, Atta Halilintar melarang Aurel mengenakan baju yang mengekspos bagian perut.

Awalnya, pengantin baru itu tengah mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa untuk bulan madu.

Sembari memilih baju, Aurel Hermansyah bertanya soal satu setel pakaian pantainya.

"Beb, boleh pakai baju ini enggak sih, beb? Pakai (celana) ini. (Bajunya) seperut sih tapi," tanya Aurel Hermansyah, dikutip dari kanal YouTube Atta Halilintar, Sabtu (10/4/2021).

Atta Halilintar lantas mengizinkan istrinya memakai celana tersebut. Tetapi, tidak dengan bajunya yang menurutnya terlalu pendek.

"Yang atasnya kebuka-buka ya? Buat ke pantai? Kalau celananya sih enggak apa-apa, enggak ada masalah," ujar Atta Halilintar.

"Kalau bajunya segini (terbuka bagian perut), sorry saja, no, no (enggak boleh)," kata Atta sembari menggelengkan kepala.

Aurel Hermansyah menuturkan, baju tersebut menyusut karena jarang dipakai.

"Bajunya ini, karena enggak dipakai jadinya pendek," kata Aurel sembari menunjukkan bajunya.

Namun, Atta Halilintar tetap pada pendiriannya tak mengizinkan sang istri memakai setelan baju tersebut.

sumber: Kompas.com

