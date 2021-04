Chord dan Lirik Lagu Jadilah Legenda MP3 Superman Is Dead dengan Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dalam artikel kali ini, adalah informasi mengenai chord gitar Jadilah Legenda dinyanyikan Superman Is Dead.

lirik Jadilah Legenda serta chord Jadilah Legenda dalam Superman Is Dead MP3.

[intro] G



G C

hembus angin yang terasa panas

D G

keringat menetes di dada

G C

tiada henti kau bekerja keras

D G

berjuang demi cinta

[chorus]

C G

untuk Indonesia teruslah bertahan

D C

walaupun hancur dan disakiti

G

kau tetap berdiri disini

C G D Em

untuk Indonesia jadilah legenda

C D

kita bisa dan percaya

G C

Lihat laut dan indahnya ombak

D G

gemulainya pohon kelapa

G C

para gadis yang mulai menari

D G

kibarkan merah putih

[chorus]

C G

untuk Indonesia kita punya semua

D C

seribu budaya dan kekayaan alam

G

yang tak kan terkalahkan

C G D Em

untuk Indonesia jadilah legenda

C D

kita bisa dan percaya

G Em C D

darah Indonesia akulah halilintarmu

G Em C D

darah indonesia mengejar tuk selamanya

G Em C D

darah indonesia walau badai menghadang

G D/F# Em

kau takkan pernah hilang

C D

walau badai menghadang