Chord dan Lirik Lagu Pura-pura Lupa MP3 Mahen Dilengkapi Video YouTube

[Intro]

C Am Dm G

[Verse 1]

C Am

Pernah aku jatuh hati

F Em

Padamu sepenuh hati

F Em Am

Hidup pun akan kuberi

Dm G

Apapun akan kulalui

[Verse 2]

C Am

Tapi tak pernah ku bermimpi

F Em

Kau tinggalkan aku pergi

F Em Am

Tanpa tahu rasa ini

Dm E

Ingin rasa ku membenci

[Bridge]

Am E

Tiba-tiba kamu datang

G D

Saat kau telah dengannya

Dm G C

Semakin hancur hatiku

[Reff]

C G

Jangan datang lagi cinta

Am Em

Bagaimana aku bisa lupa

F Em Am

Padahal kau tahu keadaaannya

Dm G

Kau bukanlah untukku