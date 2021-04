30 Ucapan Sambut Ramadan 2021 Dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, Cocok untuk Status WA

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, berikut ini 30 ucapan sambut Ramadan 2021 lengkap dengan bahasa Indonesia dan Inggris, cocok untuk jadi status di WhatsApp dan media sosial.

Tak terasa, hanya tinggal hitungan jam saja, seluruh umat muslim di dunia akan memasuki bulan suci Ramadan 1442 H.

Khusus di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Agama RI akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 2021 pada Senin (12/4/2021) sore.

Sayangnya, masih seperti tahun lalu, Ramadan 2021 akan dijalankan umat muslim di tengah suasana pandemi Covid-19.

Untuk itulah menuju bulan suci memberikan kesempatan untuk menyebarkan cinta dengan kalimat ucapan Ramadan yang indah dan menyemangati.

Untuk menyebarkan ungkapan kebahagiaan di bulan suci, berikut ini 30 ucapan sambut Ramadan 2021 lengkap dengan bahasa Indonesia dan Inggris, cocok untuk jadi status di WhatsApp dan media sosial.

1. “Wish you a Happy Ramadan and may this Ramadan bring abundant joy and happiness in your life!"

2. "I am praying that abounding happiness will find you as you are walking down the street. Happy Ramadan!"

3. May this festivity push peace to transcend the earth, let light brighten up the world and grow hope to every Muslim’s heart. Happy Ramadan!" dikutip Tribunnews.com dari The Ramadan Kareem.

4. Ramadan moon will illuminate yours: your prayer full of Lent; every Lent and prayer is acceptable to you; This is from Allah, pray for us! Ramadan Mubarak!