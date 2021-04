CRF Owner Lampung Racing Team Ikuti Grasstack Piala Danbrigif 4 Mar/Bs Yon 9 Beruang Hitam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESAWARAN - Member CRF Owner Lampung Racing Team mengikuti kegiatan Grasstack Piala Danbrigif 4 Mar/Bs Yon 9 Beruang Hitam yang di selenggarakan di Sirkuit Yon 9 Marinir Beruang hitam pada tanggal 10 hingga 11 April 2021.

Kegiatan yang dilakukan selama 2 hari ini, di ikuti oleh 4 orang perwakilan member CRF Owner Lampung Racing Team, Faisal Maman, Bekti Aja, Alvian dan Arie DJ ini mengikuti beberapa kelas Balap diantaranya kelas Open Lokal Pesawaran, Kelas OMR lokal Pesawaran, kelas OMR Open, kelas FFA Open dan kelas Khusus Adventure.

Persiapan untuk mengikuti GRASSTACK PIALA DANBRIGIF 4 MAR/BS YON 9 BERUANG HITAM ini dilakukan dalam waktu 4 Hari. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah jarak antara lokasi perlombaan dengan bengkel.

“Jarak yang lumayan jauh kisaran 1,5 Jam ke lokasi untuk latihan merupakan hal yang lumayan menantang, karena secara fisik Rider kita cukup kelelahan dengan total Perjalanan 3 Jam.” Terang Antonius Purwanto selaku Manager Team CRF Owner Racing Team.

CRF Owner Lampung Racing Team berhasil memenangkan Perlombaan .

OMR Lokal Pesawaran & FFA Lokal Pesawaran berhasil menyabet juara 3 dan juara 2 yang di wakili oleh Rider Faisal Maman. Sedangkan untuk kelas khusus Adventure yang di wakili oleh Rider Arie DJ (Team Ngide) berhasil menduduki peringkat ke 4.

"Semoga next event kami mendapatkan Hasil yang lebih baik dari hari ini, dengan melakukan Persiapan yang lebih Matang". Tambah Antonius Purwanto.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, semakin menegaskan bahwa Komunitas CRF Owner Lampung bisa menjadi wadah para member untuk menyalurkan Hobi. Tidak hanya dengan kegiatan Adventure saja, namun member yang memiliki hobi Balap pun bisa tersalurkan, baik itu dari Grasstrack maupun Road Race kelas supermotor.

Komunitas CRF Owner Lampung sendiri punya 4 sub diantaranya Kegiatan Adventure, Grasstrack, Supermotor & Dualpurpose.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi keinginan dari Member CRF Owner Lampung, sehingga harapannya member dari CRF Owner Lampung dapat memilih kegiatan yang mereka sukai tanpa harus meninggalkan atau pindah dari komunitas tersebut. Untuk info bergabung komunitas ini, bisa menghubungi ke instagram @CRF_Lampung atau menghubungi nomor telepon 0821-7993-2337 atau 0812-7223-2322.

Honda CRF150L hadir dengan mengusung konsep “Take You to Off Fun Ride” melalui penyematan desain dan fitur unggulan, dilengkapi mesin tangguh untuk berkendara di berbagai kondisi jalan berliku, turing, hingga berkendara di perkotaan. Ketangguhan New Honda CRF150L dicapai berkat penyematan mesin 150cc SOHC PGM-FI berperforma tinggi, fitur terbaik seperti suspensi inverted front fork berdiameter besar, ban dual purpose dan velg ukuran besar, serta wavy disc brake yang mendukung kemampuan jelajah optimal dengan nyaman dan mudah dikendalikan di berbagai kondisi jalan.

Hadir dengan konsep compact headlight yang membentuk sudut tajam, tampilan Honda CRF150L memperkuat kesan fearless dalam menaklukan setiap medan. Motor ini juga memiliki taillight dengan desain lampu tajam, sporty dan compact yang memberikan kesan agresif. Digital panel meter berukuran compact namun menghadirkan informasi berkendara akurat dan mudah terbaca.



Model ini menghasilkan tenaga maksimum sebesar 9,51 kW (12,91 PS) / 8.000 rpm dan torsi maksimum yakni 12,43 Nm (1,27 kgf.m) / 6.500 rpm. Performa mesin menawarkan torsi yang menjanjikan pada putaran bawah, namun juga sangat irit konsumsi bahan bakar mencapai 39,3 km/liter melalui metode pengetesan EURO 3 dengan menggunakan metode pengetesan ECE R40.



Honda CRF150L dilengkapi dengan suspensi Showa yakni long travel inverted front fork dengan suspensi inverted terbesar di kelasnya berukuran diameter pipa 37mm dan panjang stroke 225mm.

Tampilan menjadi semakin gagah dan berkelas dengan penyematan gold colour anodize pada tabung suspensi dengan suspension cap berwarna senada pada Extreme Red dan Extreme Black serta warna hitam pada suspension cap Extreme Grey. Suspensi belakang dilengkapi dengan sistem Pro-link untuk memberikan jarak main (Travel Axle) 207mm untuk pengendalian terbaik dan stabil di berbagai kondisi jalan.(*)