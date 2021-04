Mahasiswa Prodi Teknik IIB Darmajaya Juara Piala Percha Leanpuri Shokaido Sumatra Selatan 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PALEMBANG - Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Erikson Josua Napitupulu berhasil meraih juara dalam Kejuaraan Piala Percha Leanpuri Shokaido Sumatra Selatan 2021 di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan, Minggu, 4 April 2021.

Erikson yang turun di kelas kumite senior +84kg berhasil menumbangkan lawan-lawannya untuk menjadi pemenang. Mahasiswa semester IV ini nyaris menjadi Best of The Best dalam kejuaraan tersebut bila dalam Grand Final tidak mengalami kekalahan.

"Target pasti ada yaitu juara dan berhasil di kelas senior +84 kg putra," ungkapnya.

Erikson berhasil juara setelah melalui dua pertandingan. Atas raihan tersebut, ia berhak mendapatkan medali, piagam dan sertifikat.

Menanggapi prestasi tersebut, Wakil Rektor 3 IIB Darmajaya, Muprihan Thaib, S.Sos., M.M., mengaku bangga dapat meraih juara di luar Lampung. "Erikson juga merupakan mahasiswa yang masuk kampus The Best Darmajaya melalui jalur prestasi. Kampus sangat mendukung prestasi mahasiswa baik akademik maupun nonakademik," ungkapnya.

Muprihan berharap tidak hanya di Sumatra Selatan tetapi juga dapat meraih juara di tingkat nasional kedepannya. "Mahasiswa dapat mengharumkan nama kampus dan Provinsi Lampung di kancah nasional maupun internasional melalui bidang masing-masing. Baik dari akademik maupun nonakademik karena apapun yang dilakukan saat ini akan bermanfaat kedepannya kelak," pungkasnya. (*)