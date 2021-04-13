Chord Gitar
Chord dan Lirik Lagu Atlantis MP3 SHINee Dilengkapi Video YouTube
Simak, chord gitar Atlantis yang dinyanyikan boyband asal Korea Selatan SHINee. Simak juga, lirik lagu Atlantis dan video Atlantis.
Tribunlampung.co.id
Chord dan Lirik Lagu Atlantis MP3 SHINee Dilengkapi Video YouTube
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Atlantis yang dinyanyikan boyband asal Korea Selatan SHINee.
Simak juga, lirik lagu Atlantis dan video lagu Atlantis.
Dengarkan, laguAtlantis MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Dengar lagu Atlantis dari SHINee
Lagu ini baru saja dirilis pada 12 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB.
"Atlantis" merupakan singel dari repackage album sebelumnya Don't Call Me dengan menambahkan tiga lagu baru, Atlantis", "Area", dan "Days and Years".
Berikut chord gitar Atlantis dari SHINee.
Intro Em G Em A G
Em G
Mijiui geu yeongyeogeul chajge han sungan
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Penulis: Reni Ravita
Editor: Hurri Agusto
Sumber: Tribun Lampung