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Chord Gitar

Chord dan Lirik Lagu Atlantis MP3 SHINee Dilengkapi Video YouTube

Simak, chord gitar Atlantis yang dinyanyikan boyband asal Korea Selatan SHINee. Simak juga, lirik lagu Atlantis dan video Atlantis.

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Tribunlampung.co.id
Chord dan Lirik Lagu Atlantis MP3 SHINee Dilengkapi Video YouTube 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Atlantis yang dinyanyikan boyband asal Korea Selatan SHINee.

Simak juga, lirik lagu Atlantis dan video lagu Atlantis.

Dengarkan, laguAtlantis MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

Dengar lagu Atlantis dari SHINee

Lagu ini baru saja dirilis pada 12 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB.

"Atlantis" merupakan singel dari repackage album sebelumnya Don't Call Me dengan menambahkan tiga lagu baru, Atlantis", "Area", dan "Days and Years".

Berikut chord gitar Atlantis dari SHINee.

Intro Em G Em A G

Em                                                                     G

Mijiui geu yeongyeogeul chajge han sungan

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Tags
chord gitar Atlantis
SHINee
lirik lagu Atlantis
video lagu Atlantis
YouTube Music
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Penulis: Reni Ravita
Editor: Hurri Agusto
Sumber: Tribun Lampung
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