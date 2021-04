Artis Agnez Mo Banjir Pujian Seusai Jadi Karakter Novel Grafis Don't Wake Up

Video Ilustrasi Artis Agnez Mo Jadi Karakter Novel Grafis Don't Wake Up, Banjir Pujian

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi papan atas Tanah Air, Agnez Mo kembali menorehkan karya baru.

Pemilik nama Agnez Monica Muljoto itu mengumumkan novel grafis pertamanya yang berjudul 'Don't Wake Up'.

Novel tersebut digarap Agnez terinspirasi dari lagunya yang berjudul 'Long As I Get Paid'.

Melalui unggahan Instagram, Agnez membagikan cuplikan novel 'Don't Wake Up', Rabu (14/04/2021).

Rupanya wanita 34 tahun itu sudah setahun menyembunyikan kabar tersebut.

"Akhirnya!!!! sudah menjaga ini dalam rahasia selama lebih dari setahun.

Saksikan berita YouTube video Agnez Mo selengkapnya di bawah ini.

Aku selalu menikmati bercerita, baik melalui lagu yang aku tulis atau melalui musik video yang aku sutradarai," tulis Agnez dalam bahasa inggris.

Dirinya begitu bersemangat dengan novel grafis tersebut.

"Tapi sekarang aku sangat bersemangat untuk terjun ke dunia baru novel grafis ini.