Klasmen Liga Inggris, Everton Potensi Duduki Posisi Empat Besar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, berikut ini hasil dan klasemen Liga Inggris 2021, Kamis (15/4/2021) dini hari WIB.

Selisih 6 poin dengan West Ham, Everton memiliki potensi duduki empat besar klasemen Liga Inggris.

Sebelumnya ada pertandingan antara Brighton and Hove Albion vs Everton, dan West Bromwich Albion vs Southampton.

Hasilnya Brighton and Hove Albion hanya bermain imbang 0-0 melawan Everton.

Sementara West Bromwich Albion berhasil mengalahkan Southampton dengan skor telak 3-0.

Laga Brighton vs Everton berlangsung di Stadion Falmer.

Kedua tim tampil tak efektif sehingga selalu gagal memanfaatkan peluang.

Brighton selaku tuan rumah menjadi tim paling kontras dalam kegagalan memanfaatkan peluang.

Tercatat, pasukan Graham Potter itu hanya mampu melesakkan tiga tembakan tepat sasaran dari 23 kali percobaan.

Di kubu Everton, mereka cuma membuat delapan kali tendangan dan hanya sekali on target.