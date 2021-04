Raisa Akui Gugup Diikuti Fans, Pilih Main Mata

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Raisa mengakui hal mengejutkan belum lama ini.

Ia mengaku sering gugup apabila diikuti oleh para penggemarnya.

Pengakuan Raisa gugup diikuti fans itu terungkap di dalam kanal YouTube Boy William di acara Nebeng Boy, Rabu (14/4/2021).

"Gue ya misalkan gue meet and greet, pasti gue harus nyamperin orangnya dibandingin orangnya nyamperin gue.

"Soalnya kalau orangnya nyamperin gue, gue..refleks gue pengin lari, pengin jongkok gitu. That's my anxiety," ungkap Raisa.

Pelantun Could It Be itu mengatakan rasa gugupnya semakin bertambah apabila penggemarnya dari kalangan remaja tanggung, seperti siswa sekolah.

Pasalnya, menurut Raisa, fans dari kalangan itu biasanya akan ragu untuk mendekatinya untuk meminta foto bersama.

Bukannya mendekati, para fans itu lebih memilih untuk mengikuti ke manapun Raisa pergi yang justru membuatnya semakin cemas.

"Apalagi kadang-kadang lucu kayak misalkan di mal atau di mana gitu, gue tahu nih mungkin, apalagi terutama orangnya kayak masih kayak SMP SMA gitu kali ya.

"Terus gue tahu nih di pengin nyamperin gue tapi mungkin dianya takut atau apa, jadinya dianya ngikutin gue sambil ngumpulin keberanian. Ngikutin gue, ngikutin gue, terus gue karena tahu malah degdegan.