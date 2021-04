Atta Halilintar Beri Peringatan Keras setelah YouTube Gen Halilintar Dibajak Mafia Rusia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Channel Youtube Gen Halilintar atau Keluarga Halilintar dibajak Mafia Rusia.

Channel Youtube dengan subscribers jutaan itu tiba-tiba lenyap alias tak bisa dioperasikan oleh admin Gen Halilintar.

Dalam penelusuran Wartakotalive.com, akun Gen Halilintar memiliki subscribers 17,5 juta.

Jumat (16/4/2021) sekitar pukul 09:51, akun ini masih belum aktif.

Content atau isi di akun youtube ini juga tidak ada.

Terdapat pengumuman yang berbunyi: "This channel doesn't have any content" atau "saluran ini tidak memiliki konten apa pun".

Atta Halilintar, anak tertua dari Keluarga Halilintar, juga telah memberitahu hilangnya akun atau Channel Youtube Gen Halilintar tersebut.

Melalui akun instagramnya, suami Aurel Hermansyah ini menulis status bahwa Channel Youtube Gen Halilintar hilang.

Atta Halilintar langsung menyebut Mafia Rusia di balik hilangnya salah satu sumber nafkah bagi Keluarga Halilintar tersebut.