Jadwal Liga Inggris – Duel Everton vs Tottenham Hotspur Jadi Partai Pembuka Pekan ke-32

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal Liga Inggris musim 2020-2021 kini memasuki pekan ke 32, sejumlah tim bersaing memperebutkan tiket Liga Champions musim depan.

Pertandingan Liga Inggris pekan ke 32 akan dibuka dengan laga antara Everton vs Tottenham Hotspurs pada Sabtu, (17/4/2021) di stadion Goodison Park.

Kedua tim masih berpeluang untuk merebutkan tiket empat besar Liga Champion musim depan.

Setelah itu ada semjulah duiel lain yaitu, Manchester United vs Burnley, Chelsea vs Brighton, Leeds vs Liverpool & Arsenal vs Fulham.

Hingga pekan ke 31, Tottenham diposisi tujuh klasemen Liga Inggris dengan 49 poin. Everton diposisi delapan dengan 48 poin.

Persaingan empat besar Liga Premier menjadi fokus saat enam pesaing untuk memperebutkan dua tiket Liga Champions.

Pasalnya Manchester City dan Manchester United sudah hampir bisa dipastikan lolos ke Liga Champions musim depan.

Dilansir dari Tribunnews.com yang mengutip laman Mirror.co.uk, Rabu, (14/4/2021), Tim Leicester telah terseret kembali ke dalam perlombaan untuk dua tiket ke Liga Champions musim depan.

Ada West Ham, Chelsea, Liverpool, Tottenham dan Everton semuanya mengikuti dalam pengejaran panas dengan pandangan mereka tertuju pada tempat-tempat Liga Champions yang didambakan.

Perebutan gelar Liga Premier sudah hampir selesai. Pertempuran degradasi perlahan-lahan berubah menjadi kesimpulan.