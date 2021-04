Alasan Raisa Tak Pernah Pamer Foto Anaknya di Media Sosial

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Raisa memilik anak bernama Zalina Raine Wyllie.

Zalina Raine Wyllie adalah anak pertama pernikahan Raisa dengan Hamish Daud.

Sejak punya anak, Raisa tidak pernah memamerkan foto wajah anaknya di media sosialnya.

Kenapa?

Menurut istri Hamish Daud ini, seorang anak juga memiliki privasi yang harus dijaga.

Hal itu yang menyebabkan Raisa belum mau membagikan keceriaan sang anak di akun media sosial.

"It's privacy (pamer foto anak). Menurutku, itu haknya dia," ujar Raisa dikutip dari kanal Boy William, Jumat (16/4/2021).

Meski begitu, pelantun "Serba Salah" ini membocorkan kemiripan wajah anaknya kepada Boy William.

"She looks so cute. Dia mirip banget sama Hamish," tutur Raisa.

Peraih penghargaan Pendatang Baru Terbaik di AMI Awards 2012 ini mengaku tak masalah jika nantinya sang anak tidak mirip dirinya.

"No it's okay (kalau tidak mirip), karena Hamish sudah ganteng," lanjut Raisa.

Sebagai informasi, Raisa menikah dengan Hamish Daud pada 3 September 2017.

Keduanya dikaruniai seorang putri bernama Zalina Raine Wyllie pada 12 Februari 2019.

sumber: Kompas.com

