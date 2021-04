Dian Sastro Sampaikan Kabar Duka, Ibnu Sutowo Meninggal Dunia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Dian Sastrowardoyo sampaikan kabar duka.

Sang mertua Ibnu Sutowo meninggal dunia, Minggu (18/4/2021).

Ayah dari Indraguna Sutowo itu wafat di RSPP Pertamina pada pukul 04.04 WIB, Minggu (18/4/2021).

Adiguna Sutowo dikenal sebagai pengusaha nasional.

Adiguna Sutowo merupakan npemilik dan pendiri MRA Group.

Ia merupakan anak dari mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) di era Orde Baru, Ibnu Sutowo (Adiguna Sutowo meninggal).

Artis Dian Sastrowardoyo, mengabarkan kepergian mertuanya tersebut lewat akun Instagram pribadinya.

Dian Sasto merupakan istri dari Indraguna Sutowo, anak dari Ibnu Sutowo.

"You and your family are in my heart and mind. I am deeply saddened by the passing of your father. May my prayers ease the pain of this loss (Kamu dan keluargamu akan selalu ada di hati dan pikiran. Saya sangat sedih dengan meninggalnya ayahmu. Semoga doaku bisa meringankan rasa sedih akan kehilangan ini)," tulis Dian Sasto dilihat pada Minggu (18/4/2021).

Adiguna Sutowo meninggal dunia di usia 62 tahun.

Jenazah akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta.

Sebagai informasi, MRA yang dimiliki Adiguna Sutowo merupakan konglomerasi bisnis media.

MRA merupakan salah satu grup perusahaan media terbesar di Tanah Air.

MRA yang merupakan akronim dari PT Mugi Rekso Abadi ini mengendalikan beberapa media, baik online maupun cetak, yang fokus pada gaya hidup, makanan dan minuman, hingga otomotif.