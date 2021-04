Top Skor Sementara Liga Inggris Pekan 32, Harry Kane Berhasil Menjauh dari Kejaran Mohamed Salah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak Top Skor sementara Liga Inggris Pekan 32.

Jadwal Liga Inggris pekan ini telah dibuka oleh duel Everton vs Tottenham, Sabtu (17/4/2021).

Harry Kane yang merupakan penyerang andalan Spurs, sementara menjauh dari perburuan sepatu emas dengan cara meninggalkan para rivalnya.

Brace gol yang baru saja ia cetak ke gawang Everton membuat Kane semakin kokoh berada pada puncak daftar top skor sementara Liga Inggris.

Kapten Timnas Inggris itu saat ini telah mencatatkan 21 gol sampai pekan 32.

Kane berhasil menjauh sementara dari kejaran Mohamed Salah (Liverpool) yang saat ini telah mengoleksi 19 gol.

Duel sengit Everton vs Tottenham berakhir imbang dengan skor 2-2.

Selain duel Everton vs Tottenham, Liga Inggris pekan ini juga menampilkan laga Arsenal vs Fulham, Manchester United vs Burnley, Leeds United vs Liverpool Mola TV dan Chelsea vs Brigthon & Hove Albion.

Hasil imbang melawan Everton membuat Tottenham Hotspur harus menunda keinginannya mendekati zona Liga Champions.

Bermain di markas Everton, Spurs hanya mampu bermain imbang dengan skor 2-2 melawan tim besutan Carlo Ancelotti.