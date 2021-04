Danramil 410-04/TK Mayor Inf Sutoto Terus Edukasi Prokes Hingga ke Pasar

Danramil 410-04/TKT Kodim 0410/KBL Mayor Inf Sutoto bersama dengan Satgas Covid Kecamatan Way Halim melaksanakan kegiatan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Pasar Rakyat Way Halim.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Danramil 410-04/TKT Kodim 0410/KBL Mayor Inf Sutoto bersama dengan Satgas Covid Kecamatan Way Halim melaksanakan kegiatan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Pasar Rakyat Way Halim.

Turut hadir dalam kegiatan diantaranya, Camat Way Halim Yusnadi, Babinsa Way Halim Permai, Bhabinkamtibmas Kelurahan Way Halim Permai dan sejumlah personel Satgas di tingkat kelurahan Way Halim Permai.

"Dalam kesempatan yang ada, Mayor Inf Sutoto mengatakan, kegiatan ini bersifat peninjauan terkait pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di pasar ini," ujarnya dilokasi kegiatan, Senin (19/4/2021).

"Dari hasil pemantauannya, pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di Pasar ini cukup baik, hanya saja perlu diberikan himbauan secara intens agar para pengunjung/pedagang tidak melepas masker dan berkerumun saat berinteraksi di dalam Pasar." kata Danramil.

"Hal tersebut patut diapresiasi dan terus ditingkatkan, dengan demikian diharapkan Pasar ini tidak menjadi cluster baru dalam penyebaran Virus Corona," tandasnya.